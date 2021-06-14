В футбольной деревне на Конюшенной площади в Петербурге усиливают антивирусные меры

В футбольной деревне на Конюшенной площади в Петербурге усиливается контроль за масочным режимом и прекращается деятельность фудкортов. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба фестиваля UEFA EURO-2020.
Организаторы отметили, что среди посетителей деревни участились случаи пренебрежения мерами профилактики распространения COVID-19. Поэтому для гостей были дополнительно закуплены 100 тысяч масок. Их волонтеры на входе будут раздавать тем, кто пришел без средств защиты.
Каждые 10 минут гостям будут сообщать о необходимости соблюдать масочный режим, напоминать об этих мерах будут также через громкоговорители на подходе к Конюшенной площади.
С четверга, 17 июня, фуд-корты в футбольной деревне перестанут продавать еду, приобрести там можно будет исключительно напитки.
Организаторы напоминают, что вместимость площадки футбольной деревни ограничена, отслеживать свободные места болельщики могут на сайте деревни, чтобы заранее планировать посещение. https://fanzone.spb.ru/ru/
Ужесточение ограничений в футбольной деревне произошло после того, как об усилении антивирусных мер объявил Смольный. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».