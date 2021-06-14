В футбольной деревне на Конюшенной площади в Петербурге усиливают антивирусные меры

В футбольной деревне на Конюшенной площади в Петербурге усиливается контроль за масочным режимом и прекращается деятельность фудкортов. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба фестиваля UEFA EURO-2020.



Организаторы отметили, что среди посетителей деревни участились случаи пренебрежения мерами профилактики распространения COVID-19. Поэтому для гостей были дополнительно закуплены 100 тысяч масок. Их волонтеры на входе будут раздавать тем, кто пришел без средств защиты.



Каждые 10 минут гостям будут сообщать о необходимости соблюдать масочный режим, напоминать об этих мерах будут также через громкоговорители на подходе к Конюшенной площади.

