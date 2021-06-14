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Гуси-нарушители ПДД перекрыли движение в Пушкине

В городе Пушкин на Леонтьевской улице утром 14 июня произошло кратковременное перекрытие движения. Виновниками стали три гуся, которые перешли дорогу в неположенном месте. Об этом «Фонтанке» рассказала петербурженка Екатерина, которая запечатлела пернатых нарушителей на видео.

Трое гусей не спеша вышли на проезжую часть и принялись чистить перья, пить из лужи. На гудок автомобиля птицы отреагировали не сразу. Неторопливый променад через проезжую часть ненадолго остановил встречный поток автомобилей. Пернатые благополучно добрались до пешеходной зоны.

автор видео читательница «Фонтанки» Екатерина

В январе 2021 года фотограф заметил на берегу реки Каменка синеглазых гусей, молодой человек предположил, что птицы домашние, и удивился отсутствию присмотра.

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Комментарии (4)

Хауаю
Важные птицы) Для таких можно и перекрыть.
lenten
Хорошо встречный не летел и следил за дорогой.
Piter Russo
В Екатерининский парк на пруды поди шли неспешно)
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