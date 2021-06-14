В городе Пушкин на Леонтьевской улице утром 14 июня произошло кратковременное перекрытие движения. Виновниками стали три гуся, которые перешли дорогу в неположенном месте. Об этом «Фонтанке» рассказала петербурженка Екатерина, которая запечатлела пернатых нарушителей на видео.



Трое гусей не спеша вышли на проезжую часть и принялись чистить перья, пить из лужи. На гудок автомобиля птицы отреагировали не сразу. Неторопливый променад через проезжую часть ненадолго остановил встречный поток автомобилей. Пернатые благополучно добрались до пешеходной зоны.