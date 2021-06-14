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Глава Центра им. Гамалеи: Из-за медленного темпа вакцинации могут появиться новые штаммы коронавируса

Медленный темп вакцинации может привести к появлению новых штаммов коронавируса. Об этом 14 июня ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — пояснил он.

Ранее представители Центра им. Гамалеи уже говорили, что в Москве могли появиться новые штаммы COVID-19. В Роспотребнадзоре предупреждали, чем они опасны: например могут привести к глухоте.

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Комментарии (4)

262126571
Вести, как в Китае, уголовную ответственность для антивакцинаторов и ковидиотов. И все пойдет на лад сразу.
Свободу Лёхе!
Мягко говоря, - не слишком убедительно! ) Больше похоже на.. панику, т.к. вакцинировать всех и сразу - не получится! ; И вообще, если серьёзно, лично я не очень-то сейчас понимаю.., - а есть ли в этой Стране Руководитель?! Без шуток..) Который выйдет и скажет.., - Дорогие мои, мы - в опасности, если не вакцинируемся! Снижаю пенсионный возраст обратно, только - живите, пожалуйста! )
Павел Михайлов
Просто бабло.Ничего личного. Гамалеивский шеф уже долларовый миллионер. Как и прочие поставщики противоковидных препаратов , костюмов и т.д. Все закупается в больнички с огромными наценками и откатами. К примеру, одноразовый комбез- 2500ре.
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