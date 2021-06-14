Глава Центра им. Гамалеи: Из-за медленного темпа вакцинации могут появиться новые штаммы коронавируса

Медленный темп вакцинации может привести к появлению новых штаммов коронавируса. Об этом 14 июня ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — пояснил он.



Ранее представители Центра им. Гамалеи уже говорили, что в Москве могли появиться новые штаммы COVID-19. В Роспотребнадзоре предупреждали, чем они опасны: например могут привести к глухоте.

