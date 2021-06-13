Глухота и ампутация пальцев. Роспотребнадзор рассказал, к чему могут привести новые штаммы коронавируса

Малоприятную картину после заражения индийским штаммом коронавируса 13 июня описала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По словам Пшеничной, симптомы этого типа ковида неспецифичны, то есть отличаются от тех, к которым уже все в России привыкли. Так, например, обоняние теряется далеко не во всех случаях, исключение составляет порядка 30 %. Бьет инфекция из Индии по слуху, возможна частичная его потеря. Кроме того, не редки проблемы с желудком, боли в животе и потеря аппетита. Боль в суставах, впрочем, присутствует как и при «традиционном» штамме.
Одно из самых неприятных проявлений — микротромбозы ног, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев.
По официальным данным, в Россию индийский штамм завезли в мае. Подтвержденных случаев — меньше 20. Как отмечает «Коммерсантъ», тесты на него почти никто не делает, даже в Москве.