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Глухота и ампутация пальцев. Роспотребнадзор рассказал, к чему могут привести новые штаммы коронавируса

Роспотребнадзор описал симптомы индийского штамма коронавируса

Малоприятную картину после заражения индийским штаммом коронавируса 13 июня описала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, симптомы этого типа ковида неспецифичны, то есть отличаются от тех, к которым уже все в России привыкли. Так, например, обоняние теряется далеко не во всех случаях, исключение составляет порядка 30 %. Бьет инфекция из Индии по слуху, возможна частичная его потеря. Кроме того, не редки проблемы с желудком, боли в животе и потеря аппетита. Боль в суставах, впрочем, присутствует как и при «традиционном» штамме.

Одно из самых неприятных проявлений — микротромбозы ног, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев.

По официальным данным, в Россию индийский штамм завезли в мае. Подтвержденных случаев — меньше 20. Как отмечает «Коммерсантъ», тесты на него почти никто не делает, даже в Москве.

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Комментарии (16)

ПравдаСила
Идиотизм зашкаливает.
Alex000
То лапы ломит, то хвост отваливается.
guess
Жгите ещё!! Выходные длинные, у кого-то ещё и задорные. Завтра ждём новость, что у перенёсших ковид - Халк, раздваивая тело пополам, вырывается :-))
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