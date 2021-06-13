Телеканал «Дождь» исключили из кремлевского пула. Песков объяснил это освещением протестных акций

Из официального журналистского пула президента России Владимира Путина исключили телеканал «Дождь». Информацию об этом 13 июля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил изданию «Медуза», включенному в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.



По его словам, исключение журналиста «Дождя» из пула связано с освещением протестных митингов, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Песков добавил, что «канал в те дни поддерживал незаконные действия».

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что корреспондента исключили еще несколько недель назад. В брифингах он не участвует с 13 мая.