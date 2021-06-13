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Телеканал «Дождь» исключили из кремлевского пула. Песков объяснил это освещением протестных акций

«Дождь» исключили из кремлевского пула из-за освещения митингов

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Из официального журналистского пула президента России Владимира Путина исключили телеканал «Дождь». Информацию об этом 13 июля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил изданию «Медуза», включенному в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

По его словам, исключение журналиста «Дождя» из пула связано с освещением протестных митингов, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Песков добавил, что «канал в те дни поддерживал незаконные действия».

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что корреспондента исключили еще несколько недель назад. В брифингах он не участвует с 13 мая.

Как ранее писала «Фонтанка», признанный иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в России теперь признан также экстремистской организацией. По решению Мосгорсуда, он должен быть ликвидирован и прекратить деятельность.

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Комментарии (11)

Савва Морозов
Освещали НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ акции, с комментариями, разных персон, схожими до совместимости на призывы.
Ruth D. Armstead
Фонтанка ! Ты только что подтвердила мой комментарий , тем, что удалила его.
gencon
Там уже освещать особо нечего, все украли
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