Телеканал «Дождь» исключили из кремлевского пула. Песков объяснил это освещением протестных акций

Из официального журналистского пула президента России Владимира Путина исключили телеканал «Дождь». Информацию об этом 13 июля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил изданию «Медуза», включенному в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
По его словам, исключение журналиста «Дождя» из пула связано с освещением протестных митингов, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Песков добавил, что «канал в те дни поддерживал незаконные действия».
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что корреспондента исключили еще несколько недель назад. В брифингах он не участвует с 13 мая.
Как ранее писала «Фонтанка», признанный иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в России теперь признан также экстремистской организацией. По решению Мосгорсуда, он должен быть ликвидирован и прекратить деятельность.