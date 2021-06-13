В Карелии утонула семья с двумя детьми

На карельском Кумчозере утонула семья с трех- и шестилетней девочками. Их тела извлекли, родителей ищут.

Как сообщил 13 июня госкомитет Карелии по безопасности населения, накануне поступил сигнал о перевернутой лодке недалеко от деревни Покровское Медвежьегорского района республики.

«С детьми находились родители 1990 года рождения, — добавили в комитете. — Тела девочек были извлечены спасателями в тот же день. Поиск родителей продолжается».

По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. Отдыхала семья без спасжилетов.