В Москве шестилетний мальчик попал под лодочные винты. Его родители катались на водных лыжах

В Москве ребенок получил не совместимые с жизнью травмы на водном отдыхе. Он выпал за борт катера.

Как сообщает 13 июня Московское транспортное управление СКР, около 12 часов 10 минут при движении маломерного судна в акватории реки Москвы малолетний мальчик выпал за борт и получил травмы винтами катера.

«Следователи работают на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Родители с ребенком проводили выходные в Строгинском затоне на северо-западе столицы — популярном месте среди любителей активного отдыха.