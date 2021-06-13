Ведущие вузы Москвы возвращаются к дистанционному формату

Выпускники ведущих московских вузов сдадут госэкзамены и защитят дипломы дистанционно.
«Оставшаяся часть сессии, госэкзаменов и защит по приказу ректора пройдет в онлайн-формате», — объявили студентам МГУ.
Студенты не выпускных курсов оставшиеся экзамены тоже сдадут дистанционно. С 14 по 19 июня учебные корпуса переходят на осадное положение — вход только по спискам, утвержденным деканами.
Высшая школа экономики (ВШЭ) возвращается к дистанционному режиму из-за роста заболеваемости коронавирусом в последние две недели. Исключение сделают для занятий и экзаменов, которые сложно провести удаленно, но количество студентов в аудиториях существенно снизят.
За время пандемии более десяти сотрудников ВШЭ умерли от коронавируса, последний случай — неделю назад.
МГТУ имени Баумана тоже объявил переход на дистанционную сессию, приемная кампания 19 июня начнется в онлайн-режиме.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел частичный локдаун, продлив выходные до 20 июня и введя комендантский час для общепита.