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Ведущие вузы Москвы возвращаются к дистанционному формату

Выпускники ведущих московских вузов сдадут госэкзамены и защитят дипломы дистанционно.

«Оставшаяся часть сессии, госэкзаменов и защит по приказу ректора пройдет в онлайн-формате», — объявили студентам МГУ.

Студенты не выпускных курсов оставшиеся экзамены тоже сдадут дистанционно. С 14 по 19 июня учебные корпуса переходят на осадное положение — вход только по спискам, утвержденным деканами.

Высшая школа экономики (ВШЭ) возвращается к дистанционному режиму из-за роста заболеваемости коронавирусом в последние две недели. Исключение сделают для занятий и экзаменов, которые сложно провести удаленно, но количество студентов в аудиториях существенно снизят.

За время пандемии более десяти сотрудников ВШЭ умерли от коронавируса, последний случай — неделю назад.

МГТУ имени Баумана тоже объявил переход на дистанционную сессию, приемная кампания 19 июня начнется в онлайн-режиме.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел частичный локдаун, продлив выходные до 20 июня и введя комендантский час для общепита.

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