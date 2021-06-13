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Под сотню полярников вернулись в Петербург из Антарктики. Некоторые из-за ковида не были дома полтора года

В Петербург вернулось экспедиционное судно «Академик Федоров»

Зимовочный состав 65-й антарктической экспедиции вернулся в Петербург уже в полном составе. Часть полярников была вынуждена задержаться на ледяном континенте из-за ковида на другом конце земли.

О возвращении судна 13 июня сообщает Арктический и антарктический институт в своем телеграм-канале «Лед». «Академик Федоров» прошел Кронштадтский корабельный фарватер в пять утра. На борту 89 полярников — это те, кто уехал на ледяной континент зимовать полтора года назад и сезонная экспедиция со станций «Прогресс» и «Новолазаревская».

Среди тех, кто был вынужден задержаться на три лишних месяца, петербуржец Денис Мельников. Его сменщик накануне отправки из Петербурга заразился ковидом и на один день не успел с выпиской из госпиталя. Подробнее об арктическом быте — здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

bazafaka
хорошо наверное быть полярником, дома не был полтора года, приехал, а жена уже ребенка родила.
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