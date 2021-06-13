Зимовочный состав 65-й антарктической экспедиции вернулся в Петербург уже в полном составе. Часть полярников была вынуждена задержаться на ледяном континенте из-за ковида на другом конце земли.



О возвращении судна 13 июня сообщает Арктический и антарктический институт в своем телеграм-канале «Лед». «Академик Федоров» прошел Кронштадтский корабельный фарватер в пять утра. На борту 89 полярников — это те, кто уехал на ледяной континент зимовать полтора года назад и сезонная экспедиция со станций «Прогресс» и «Новолазаревская».

