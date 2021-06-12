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«Россия 1» не смогла в матче с Бельгией. Онлайн-трансляция «легла»

Сайт «Смотрим.ру» оказался не доступен

Любители футбола, в чьих квартирах нет телевизоров, оказались отлучены от первого матча Евро-2020 для сборной России. Сайт «лег» и не откликается.

О сбое вечером 12 июня «Фонтанке» рассказали читатели, любая попытка открыть стартовую страницу сайта оказалась провальной и для журналистов нашего издания.

Трансляцию ведет телеканал «Россия — 1», в Интернете посмотреть ее, как предполагалось, можно было на сайте «Смотрим.ру». «Сайт «лёг» еще за 10 минут до матча. Причем даже на платных ресурсах, где была трансляция Канала «Россиия 1» типа «Иви», переадресовывали на этот сайт», — рассказывают читатели.

Количество гневных комментариев в соцсетях «России-1» зашкаливает. Большинство из них нецензурные.

Тем временем Бельгия уже успела забить в ворота России гол. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Матрёшечка
У меня вообще фигня какая-то. Телевизор (с интернетом), включаю Россию (цифровое ТВ), там табличка, что смотреть можно только на сайте Смотрим Ру. Включаю аналоговое ТВ, там показывает, но в ужасном качестве и картинка черно-белая. На компьютере Смотрим Тв сайт недоступен. Скачала приложение на телефон - тоже недоступно. Скачала сейчас, в перерыве, на телевизор приложение вроде работает, но проработало минуту и потом меня выкинуло. Может перерыв потому что, не знаю. И то же самое было вчера с Первым каналом, разве что приложение Первого работало исправно и игру посмотреть удалось. А, и с Матч ТВ такая же ситуация, Данию-Финляндию смотрела через аналоговое ТВ (хорошо хоть картинка была цветная). Бред какой-то )))) ну, или я блондинка во всех смыслах этого слова )))
265055770
Не то чтобы совсем без проблем - квадратит иногда на динамичных сценах, но открывается и работает.
Cвифт
.... ???? .... у меня без проблем.
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