«Россия 1» не смогла в матче с Бельгией. Онлайн-трансляция «легла»

Любители футбола, в чьих квартирах нет телевизоров, оказались отлучены от первого матча Евро-2020 для сборной России. Сайт «лег» и не откликается.

О сбое вечером 12 июня «Фонтанке» рассказали читатели, любая попытка открыть стартовую страницу сайта оказалась провальной и для журналистов нашего издания.

Трансляцию ведет телеканал «Россия — 1», в Интернете посмотреть ее, как предполагалось, можно было на сайте «Смотрим.ру». «Сайт «лёг» еще за 10 минут до матча. Причем даже на платных ресурсах, где была трансляция Канала «Россиия 1» типа «Иви», переадресовывали на этот сайт», — рассказывают читатели.