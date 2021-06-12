Смольный открыл газоны для отдыха. На самом деле штрафы загорающим и собачникам отменили в 2018 году

Заморским манерам дали отпор пользователи «ВКонтакте». «Отвратительное начинание!!! Уничтожаете город, развращаете детей и молодежь» — так, например, накинулись на Бондаренко петербурженки-ленинградки Наталья Ханзарова и Людмила Захарова. Их мнение активно поддержали.
«Фонтанка» выяснила, что поручение Бондаренко начинанием можно считать с натяжкой. Петербургские власти не вчера прониклись симпатией к газонам, отменив штрафы за солнечные ванны и выгул собак 2,5 года назад.
Правила использования территории зеленых насаждений в Петербурге (Правила) приняли в 2014-м. Самый объемный раздел посвятили слову «нельзя». В статью 31 городского закона об административных правонарушениях (Закон) автоматически перенесли полный пакет запретов из Правил. Штраф полагался не только за разжигание костров и разорение муравейников, но и за сыгранную партейку в шахматы или ловлю фрисби.
Достаточный объем критики достался тогдашнему губернатору Георгию Полтавченко, утвердившему Правила и поправки в Закон.
«При антропогенных нагрузках на газон (игры, лежание и прочее) происходит изреживание, повреждение и уничтожение травостоя, вследствие чего газон теряет декоративный вид и прекращает выполнять функции по оздоровлению воздушного бассейна города и улучшению микроклимата», — отвечал градоначальник недоброжелателям.
В декабре 2018 года статью 31 Закона существенно перетрясли. Смольный исключил штрафы целиком за несоблюдение Правил, оставив из них только наиболее существенные пункты. На данный момент штраф 3000–5000 рублей полагается за следующие грехи при отдыхе в парках, скверах и на открытых территориях:
— Подвешивание гамаков, качелей, веревок для сушки белья;
— Складирование кирпичей и прочих материалов;
— Разжигание костров;
— Использование мангалов и пиротехники;
— Добыча сока и смолы;
— Раскапывание участков под огороды.
Хождение, сидение, лежание, выгул собак, игры подвижные и не очень в перечне штрафных запретов отсутствуют. Разорение муравейников, ловля и уничтожение птиц и животных — тоже, но «Фонтанка» призывает читателей обойтись без глумления над природой.
Правила охраны и использования территорий зеленых насаждений по-прежнему содержат запреты на хождение по газону и лежание-сидение на нем, равно как и выгул собак, но после поправок в Закон 2018 года правонарушениями они не являются.