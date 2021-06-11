Вице-губернатор Бондаренко поручил открыть газоны Петербурга для отдыхающих и столкнулся с критикой

Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что поручил комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям открыть доступ ко всем газонам в центре Петербурга. Об этом он написал 11 июня на своей странице во «ВКонтакте».



«Газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами», — отметил Бондаренко.



Его слова подвергли критике петербуржцы. «Часто гуляю в Александровском саду возле Адмиралтейства и меня всегда раздражали валяющиеся у Медного всадника, да и по всему саду, полуобнажённые тела и пьющие на газонах люди. Так раньше это было хотя бы формально, но официально запрещено. Правда, таких и раньше никто никогда не штрафовал. А теперь начнётся полная вакханалия», — написал один из подписчиков вице-губернатора.