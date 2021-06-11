FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
11
Печать

Вице-губернатор Бондаренко поручил открыть газоны Петербурга для отдыхающих и столкнулся с критикой

Власти Петербурга открывают газоны для отдыхающих

Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что поручил комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям открыть доступ ко всем газонам в центре Петербурга. Об этом он написал 11 июня на своей странице во «ВКонтакте».

«Газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами», — отметил Бондаренко.

Его слова подвергли критике петербуржцы. «Часто гуляю в Александровском саду возле Адмиралтейства и меня всегда раздражали валяющиеся у Медного всадника, да и по всему саду, полуобнажённые тела и пьющие на газонах люди. Так раньше это было хотя бы формально, но официально запрещено. Правда, таких и раньше никто никогда не штрафовал. А теперь начнётся полная вакханалия», — написал один из подписчиков вице-губернатора.

«Отдыхают на дачах, пляжах и других зонах отдыха. А наш город — это музей под открытым небом. Газоны являются составляющими элементами архитектурных ансамблей. И отдыхать надо, наслаждаясь красотой творений великих мастеров, а не валяться на газонах», — считает петербурженка Ирина.

Бондаренко ответил на реплики недовольных. «Санкт-Петербург — европейский город, культурная столица страны. Убежден, что петербуржцы умеют отдыхать цивилизованно и знают чувство меры. По моему мнению, в период пандемии, когда горожане большую часть времени находятся в городе, когда погода такая солнечная, зоны зеленых насаждений должны быть доступны», — написал он в комментариях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Гражданкa
это в преддверии Алых парусов, что ли?
Ирина Смирнова
Если зоны зеленых насаждений будут доступны, то быстро превратятся в черные зоны бывших насаждений. Интересно, какой производитель искусственных газонов выиграет тендер?
montero3
А на клумбах тоже?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний