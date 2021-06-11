Вице-губернатор Бондаренко поручил открыть газоны Петербурга для отдыхающих и столкнулся с критикой

Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что поручил комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям открыть доступ ко всем газонам в центре Петербурга. Об этом он написал 11 июня на своей странице во «ВКонтакте».
«Газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами», — отметил Бондаренко.
Его слова подвергли критике петербуржцы. «Часто гуляю в Александровском саду возле Адмиралтейства и меня всегда раздражали валяющиеся у Медного всадника, да и по всему саду, полуобнажённые тела и пьющие на газонах люди. Так раньше это было хотя бы формально, но официально запрещено. Правда, таких и раньше никто никогда не штрафовал. А теперь начнётся полная вакханалия», — написал один из подписчиков вице-губернатора.
«Отдыхают на дачах, пляжах и других зонах отдыха. А наш город — это музей под открытым небом. Газоны являются составляющими элементами архитектурных ансамблей. И отдыхать надо, наслаждаясь красотой творений великих мастеров, а не валяться на газонах», — считает петербурженка Ирина.
Бондаренко ответил на реплики недовольных. «Санкт-Петербург — европейский город, культурная столица страны. Убежден, что петербуржцы умеют отдыхать цивилизованно и знают чувство меры. По моему мнению, в период пандемии, когда горожане большую часть времени находятся в городе, когда погода такая солнечная, зоны зеленых насаждений должны быть доступны», — написал он в комментариях.