Среди получивших госпремии от Путина — ученые из Петербурга

Лауреатами Госпремии в области наук и технологий стали петербургские ученые — заведующий лабораторией Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН Евгений Александров и ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории оптики спина имени И. Н. Уральцева Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Запасский.

Ученые Евгений Александров и Валерий Запасский оказались единственными петербуржцами, которые 12 июня получили государственные премии из рук президента. Их открытие приближает страну к производству квантовых компьютеров, считает Путин.

Они создали и развили новое научное направление — спектроскопию спиновых шумов. Иначе говоря, это способ изучения строения материалов с помощью регистрации магнитных свойств на атомарном уровне. «Данный метод приоткрывает завесу тайны над тем, как из элементарных частиц формируются материалы, и это важно для развития технологий в строительстве, энергетике, медицине, это важно для освоения космоса и Мирового океана. И конечно, эти знания ведут нас к новой научно-технической революции, к производству квантовых компьютеров, которые дадут мощнейший импульс развитию науки. И здесь Россия занимает уверенные позиции», — сказал в поздравительной речи президент.

Сумма Госпремии — 10 миллионов рублей. Кроме петербургских ученых в День России ее получили создатели «Спутника V», музыканты и правозащитники.