Более 8000 человек одновременно участвовали в квиз-марафоне общества «Знание»

Общество «Знание» провело в День России интеллектуальную онлайн-игру, в которой поучаствовали более восьми тысяч человек. Квиз-марафон стал отборочным этапом, в полуфинал попали полтысячи команд.

Квиз-игра 12 июня объединила 315 городов. Участники, собравшиеся в 1278 команд, отвечали на вопросы по истории и географии России, науке, культуре, искусству и спорту. Турнир стал крупнейшим «викторинным» событием в истории страны, его вписали в Книгу рекордов России.

Команда из Петербурга «Неутешительный приз» попала в топ-5. Через неделю состоятся полуфиналы. Финал, куда попадут 100 команд, в очном формате планируется провести в Москве 26 июня, но расписание квиз-марафона составлялось до введенных Сергеем Собяниным ограничений. Столица стоит на пороге локдауна.