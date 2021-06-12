Поздравления сыплются со всего мира. В Бельгии фигуру «Писающего мальчика» — самый известный, пожалуй, фонтан на планете — одели в исторический костюм русского гвардейца.
Автор: News24 Russia/YouTube
Тысячи сотрудников магазина «Сима-Ленд», владелец которого Андрей Симановский известен патриотизмом больших форм, выстроились в триколор.
Так наши ребята из компании «Сима-Ленд» поздравили всю страну с наступающим Днём России!🇷🇺 pic.twitter.com/GWUvSQfXT5— Nata-Lia (@hnv_NaTa) June 11, 2021
«Дикий ангел» Наталия Орейро, так и не ставшая гражданкой России (хотя обещала), надела кокошник и произнесла короткую речь.
Автор: Boom news/YouTube
Космонавты на МКС Олег Новицкий и Петр Дубров показали зрителям невесомый микрофон и зачитали речь о духовных ценностях.
Dear friends, from the International @Space_Station, we congratulate you on one of the most important holidays of our Motherland — #RussiaDay!— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) June 11, 2021
Every year the meaning and significance of this holiday becomes more and more important for us! pic.twitter.com/4iRPfIHtcM
Эффектным получился запуск триколора в стратосферу. Компания «Стратонавтика» подняла российский флаг на высоту 26,6 километра.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился, видимо, собственным творчеством. Рисованный образ страны получился с оттенками серого и без региона на юго-западе.
June 12, 2021
Поздравлениями отметились США и Северная Корея. Госсекретарь Энтони Блинкен отправил сердечные флюиды гражданам России, а Ким Чен Ын — Владимиру Путину.