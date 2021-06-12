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Россию поздравляют: писающего мальчика одели по-русски, Кудрин забыл пририсовать Крым, Орейро надела кокошник

Тридцать один год назад была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. 12 июня отмечают День России.

Поздравления сыплются со всего мира. В Бельгии фигуру «Писающего мальчика» — самый известный, пожалуй, фонтан на планете — одели в исторический костюм русского гвардейца.

Автор: News24 Russia/YouTube

Тысячи сотрудников магазина «Сима-Ленд», владелец которого Андрей Симановский известен патриотизмом больших форм, выстроились в триколор.

«Дикий ангел» Наталия Орейро, так и не ставшая гражданкой России (хотя обещала), надела кокошник и произнесла короткую речь.

Автор: Boom news/YouTube

Космонавты на МКС Олег Новицкий и Петр Дубров показали зрителям невесомый микрофон и зачитали речь о духовных ценностях.

Эффектным получился запуск триколора в стратосферу. Компания «Стратонавтика» подняла российский флаг на высоту 26,6 километра.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился, видимо, собственным творчеством. Рисованный образ страны получился с оттенками серого и без региона на юго-западе.

Поздравлениями отметились США и Северная Корея. Госсекретарь Энтони Блинкен отправил сердечные флюиды гражданам России, а Ким Чен Ын — Владимиру Путину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

hmkv
Писающего Кудрина одели в кокошник
Avan Avanesov
Ну видно же Крым пририсован. Зачем сочиняете?
Агроном аэродрома
Тоже поздравляю россиян и примкнувшие к ним национальности с днём Великой Клептократической Революции!! :)))
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