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«Помыли рыбу». На юге Петербурга река превратилась в сплошной поток пены

Река Волковка покрылась пеной в Петербурге

Огромный слой пены образовался на реке Волковке вдоль Белградской улицы. Местные жители кивают на автомойщиков.

Видео с Белградской улицы днем 12 июня опубликовано в соцсетях. Мощная пенная шапка образовалась в месте перепада воды и растеклась дальше по течению.

Пользователи предполагают два варианта — слив с автомойки или проказы детворы с бутылкой жидкости для мытья посуды. За Волковку отвечает комитет по природопользованию Смольного. «Фонтанка» запросила информацию о состоянии реки.

Комментаторы также утверждают, что «вся живность погибла», другие удивляются тому, что она там вообще могла быть. Волковка регулярно попадает в новости в связи с загрязнением. Пузырится она тоже не впервые.

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Комментарии (3)

yar_5e4cc335310b6
Река там была при царе Горохе. А минимум лет 30-40 -это зловонная сточная канава
Урус-Баши
Там лет 50 назад все вымерло. Запашок всегда стоит такой, что вопросов не возникает, есть ли там жизнь или нет. Пахнет канализацией.
Peshekhod
Нормально все там с живностью. На последних двух секундах ясно виден крокодил. Питается,. надо полагать, человеческими жертвами.
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