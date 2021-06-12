Видео с Белградской улицы днем 12 июня опубликовано в соцсетях. Мощная пенная шапка образовалась в месте перепада воды и растеклась дальше по течению.

Пользователи предполагают два варианта — слив с автомойки или проказы детворы с бутылкой жидкости для мытья посуды. За Волковку отвечает комитет по природопользованию Смольного. «Фонтанка» запросила информацию о состоянии реки.

Комментаторы также утверждают, что «вся живность погибла», другие удивляются тому, что она там вообще могла быть. Волковка регулярно попадает в новости в связи с загрязнением. Пузырится она тоже не впервые.