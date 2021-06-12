После Дудя дочь Мизулиной взялась за блогеров. Пропаганду наркотиков нашла у 200 человек

В России 53 млн аккаунтов в социальных сетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 9,5 млн принадлежат детям и подросткам. Такие цифры назвала директор ассоциации «Лига безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина на круглом столе Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента.
Она отметила, что в 2018 году таких аккаунтов было меньше — 41 млн, из них 5 млн — детских.
«Мы видим, что ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — цитирует Мизулину РБК.
По данным «Лиги безопасного интернета», каждый второй ребенок подвергается «активному деструктивному воздействию» в социальных сетях. Таких выводов удалось достигнуть, проведя опрос в десяти субъектах РФ среди более 52 тысяч респондентов. Дети, с их слов, сталкивались с пропагандой шутинга, наркомании, нацизма, оружия, а также с экстремизмом, кибербуллингом и призывами к участию в незаконных акциях.
С сентября 2017 года в социальных сетях в 58 раз выросла активность по теме скулшутинга и в 19 раз — по теме наркотических средств, указывает Мизулина. По обращениям лиги за 2020 год удалили 1845 ресурсов по продаже наркотиков, в 2021 году — 856. Особое внимание уделяется TikTok, Instagram и YouTube.
Мизулина заявила, что на сегодняшний день в стране более 200 блогеров пропагандируют наркотики.
Из-за жалобы «Лиги безопасного интернета» административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении Юрия Дудя. Пропаганду Екатерина Мизулина нашла в интервью с Моргенштерном и Ивангаем. Дело будет рассматривать Зюзинский суд Москвы.