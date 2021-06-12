После Дудя дочь Мизулиной взялась за блогеров. Пропаганду наркотиков нашла у 200 человек

В России 53 млн аккаунтов в социальных сетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 9,5 млн принадлежат детям и подросткам. Такие цифры назвала директор ассоциации «Лига безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина на круглом столе Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента.



Она отметила, что в 2018 году таких аккаунтов было меньше — 41 млн, из них 5 млн — детских.



«Мы видим, что ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — цитирует Мизулину РБК.

