FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +19
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Росстат насчитал 144,6 тысячи умерших от коронавируса россиян за год. У оперштаба цифры в два с половиной раза меньше

По итогам 2020 года число умерших от коронавирусной инфекции в России превысило 144,6 тыс. человек. Это составляет 6,8% в общей структуре смертности. Об этом со ссылкой на данные Росстата 11 июня сообщает ТАСС.

Согласно информации службы, всего за прошлый год в стране умерли 2,14 млн человек.

При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом следует, что за 2020 год зафиксировано 57 555 смертей из-за COVID-19.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, расхождение связано с проведением патологоанатомических вскрытий. «В России создана и функционирует «полицевая» система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения. Ещё одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100% патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней», — пояснила Голикова.

Ранее «Фонтанка» писала, о чём рассказывают в связи с наступлением третьей волны коронавируса медики и сами пациенты.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

DimDimych
И ведь не хотят прививаться... Почему интересно?
266079685
Данные Росстата по смертности за апрель 2020-апрель 2021--плюс 495 тысяч человек. Это и есть реальная смертность от ковида, с чем даже россвласть вполголоса соглашается
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний