Росстат насчитал 144,6 тысячи умерших от коронавируса россиян за год. У оперштаба цифры в два с половиной раза меньше

По итогам 2020 года число умерших от коронавирусной инфекции в России превысило 144,6 тыс. человек. Это составляет 6,8% в общей структуре смертности. Об этом со ссылкой на данные Росстата 11 июня сообщает ТАСС.



Согласно информации службы, всего за прошлый год в стране умерли 2,14 млн человек.



При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом следует, что за 2020 год зафиксировано 57 555 смертей из-за COVID-19.



По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, расхождение связано с проведением патологоанатомических вскрытий. «В России создана и функционирует «полицевая» система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения. Ещё одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100% патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней», — пояснила Голикова.

