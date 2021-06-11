Столкновение двух легковых автомобилей в Петергофе попало на видео 11 июня. Благодаря камерам наблюдения стало понятно, как синий «Хёндэ» встал на крышу на относительно спокойном перекрёстке.
Ни лежачие полицейские, ни ограничение скорости до 40 километров в час не спасли автомобилистов от ремонта после встречи на улице Аврова рядом со школой 416. Синий «Хёндэ», пытаясь уйти от столкновения вывернул на встречку, но всё равно получил в бок от серебристого «Ниссана», сделал кувырок и «успокоился» на крыше.
Машина частично снесла ограждения, но водитель жив. Как ранее писала «Фонтанка», он получил лёгкие травмы.