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ДТП с перевернувшимися «Хёндэ» и «Ниссаном» на тишайшем перекрёстке в Петергофе попало на видео

Камеры показали медленную аварию в Петергофе

Столкновение двух легковых автомобилей в Петергофе попало на видео 11 июня. Благодаря камерам наблюдения стало понятно, как синий «Хёндэ» встал на крышу на относительно спокойном перекрёстке.

Ни лежачие полицейские, ни ограничение скорости до 40 километров в час не спасли автомобилистов от ремонта после встречи на улице Аврова рядом со школой 416. Синий «Хёндэ», пытаясь уйти от столкновения вывернул на встречку, но всё равно получил в бок от серебристого «Ниссана», сделал кувырок и «успокоился» на крыше.

Машина частично снесла ограждения, но водитель жив. Как ранее писала «Фонтанка», он получил лёгкие травмы.

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Комментарии (3)

coronel
Обратите внимание, где остановился серебристый. Синему ничего не стоило принять вправо и успешно разминуться, но он же «рефлекторно» (или «инстинктивно»?) - как пишут потом в объясниловках - полез подставляться под удар..
261864151
Этот перекресток уже много лет как не "тишайший" - там давно пора светофор ставить!
_Igor_
Пятница, мозги переведены в дачно-футбо-алкогольный режим.
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