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В центре Петербурга в доме рухнул потолок

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Nissan перевернул Hyundai на крышу на улице Аврова. Есть пострадавший

Один человек пострадал в ДТП с «перевертышем» в Петергофе

Серьезная авария с «перевертышем» произошла в Петродворцовом районе Петербурга днем 11 июня. Один человек получил травмы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 16:26 на улице Аврова столкнулись автомобили Nissan и Hyundai. Авария произошла напротив школы № 416 в Петергофе, уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара «Хёндэ» опрокинулся на крышу.

В результате аварии пострадал один человек. Она получил травмы легкой степени тяжести, рассказали в полиции.

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