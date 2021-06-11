Серьезная авария с «перевертышем» произошла в Петродворцовом районе Петербурга днем 11 июня. Один человек получил травмы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 16:26 на улице Аврова столкнулись автомобили Nissan и Hyundai. Авария произошла напротив школы № 416 в Петергофе, уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара «Хёндэ» опрокинулся на крышу.
В результате аварии пострадал один человек. Она получил травмы легкой степени тяжести, рассказали в полиции.