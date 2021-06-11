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Болей, не хочу. Водоканал Петербурга обеспечит гостей Евро-2020 туалетами

Водоканал установил 44 дополнительных туалета к Евро-2020

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» установило в городе 44 дополнительных туалета. 40 — на Крестовском острове у входа в парк со стороны одноименной станции метро, а также у станции «Зенит», у билетных касс и на спуске с Яхтенного моста.

Как сообщает предприятие 11 июня, еще 4 передвижных санитарно-гигиенических комплекса (ПСГК) появились на Конюшенной площади, где расположена одна из фан-зон чемпионата.

Фото: ГУП «Водоканал»
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Кроме того, продолжит работу туалет на Дворцовой площади у Певческого моста и у спорткомплекса «Юбилейный». Всего в непосредственной близости к объектам проведения чемпионата Европы по футболу будут работать 53 туалета. Режим работы — с 9:00 до 21:00 ежедневно, кроме 25 и 30 июня, фан-зоны в эти дни не работают. В дни проведения матчей туалеты будут открыты до последнего нуждающегося болельщика.

Матчи чемпионата Европы пройдут в Петербурге с 12 июня по 2 июля. В городе уже чувствуется дыхание турнира.

Фото: ГУП «Водоканал»

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Комментарии (2)

Parallax
Из-за нехватки коек, будут лечить в сортире.
Piter Russo
В туалетах оперативное лечение будут проводить, что бы не болели?
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