Собянин заявил, что коронавирус наступает на Москву. Пик будет в июне-июле

Пик пандемии придется на июнь-июль, а тяжесть коронавируса растет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, уровень заболеваемости достаточно высок и большое число москвичей находятся на аппаратах ИВЛ в реанимации.



«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», — сказал Собянин 11 июня в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, около половины москвичей уже получили иммунитет либо переболев, либо сделав прививку, но развитие пандемии пока это не останавливает. Несмотря на это, Собянин заверил, что никакого ужесточения ограничительных мер не планируется.