В Петербурге станет больше Metro. Немецкий ретейл-гигант разморозил программу развития

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







О том, что немецкий ретейлер Metro Cash & Carry, работающий в формате мелкооптовых центров, размораживает программу развития в Петербурге, «Фонтанке» рассказали два источника на рынке. По их словам, компания готова и хочет кратно нарастить франчайзинговую сеть и намерена инвестировать в запуск новых торговых центров, активно ищет места в тех районах города, где пока не представлена.

Сейчас у Metro три объекта, которые обслуживают мелкооптовых клиентов, — на Комендантском проспекте, проспекте Косыгина и Пулковском шоссе. Последний из них появился еще в 2005 году, с тех пор Metro ничего не открывала, сосредоточившись на развитии сети «Фасоль». По данным сайта немецкого ретейлера, сейчас в Северной столице работают 47 торговых точек по модели мягкого франчайзинга (партнер не платит паушальный взнос и роялти, но обязан закупать у компании определенный ассортимент на определенную сумму. — Прим. ред.).



По данным «Фонтанки», Metro намерена увеличить сеть «Фасоль» в 2 — 3 раза и в ближайшие годы открыть от 50 до 100 магазинов. Для их обслуживания может быть запущено до трех мелкооптовых центров. По словам одного из источников, компания ведет переговоры с сетью оптоклубов «Ряды», которая прекратила работу в 2020 году, рассматривая как земельные участки, так и готовые объекты. В частности, ретейлер обсуждает покупку участка на Таллинском шоссе и интересуется «коробкой» «Рядов» на Шафировском проспекте. Второй оставшийся оптоклуб на Пулковском шоссе немецкой компании не интересен, так как рядом находится ее собственный объект. По словам другого собеседника, Metro рассматривает только земельные участки.

Также, по информации «Фонтанки», в ходе Петербургского международного экономического форума компания договорилась с правительством Петербурга о включении своей программы обучения для предпринимателей в городской бизнес-акселератор. Это также будет способствовать продвижению бренда «Фасоль» в регионе и привлечению новых франчайзи.



В пресс-службе Metro сообщили, что Петербург является для компании «стратегически важным объектом для развития, в том числе и сети франшизы «Фасоль». Но делиться конкретными планами по развитию в регионе компания не готова. Директор «Рядов» Елена Стрельцова подтвердила «Фонтанке» интерес Metro к активам сети, но подчеркнула, что переговоры находятся на самой ранней стадии.

По оценке УФАС по Петербургу, в 2020 году немецкая компания занимала 2% рынка продовольственных товаров Петербурга. По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 0,42 процентного пункта. Прямых конкурентов в мелкооптовом сегменте у компании было не так много. Сеть «Ряды», основанная владельцами «Юлмарта» Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, прекратила работу в 2020 году. Компания не смогла выйти в плюс и накопила долги перед поставщиками. В 2021 году также прекратил работу «Магнит Опт», запущенный в 2019 году. Причины закрытия компания не комментировала, но, вероятно, признала эксперимент неудачным и решила сосредоточиться на другом формате — «Магнит Семейный». Услуги для мелкооптовых клиентов (как правило, это владельцы небольших кафе и магазинов) оказывает также сеть «Лента». Но ее проект «Лента Pro» работает на базе обычных магазинов.



Активизация экспансии Metro может быть связана с улучшением финансовых показателей немецкого ретейлера в России, считает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. В 2020 году ООО «Метро Кэш энд Керри» вернулось к росту выручки после снижения в течение предыдущих трех лет. Показатель вырос на 7,7%, до 224,01 млрд рублей. Чистая прибыль компании в прошлом году подскочила в 4,3 раза — до 14,73 млрд рублей. Ранее компания также объявила о готовности построить новый торговый центр в Краснодаре.

Рост произошел благодаря развитию онлайн-направления — собственного интернет-магазина, который нацелен на взаимодействие с корпоративными клиентами, и партнерства с сервисами доставки, а также франчайзинговой сети «Фасоль», говорит Михаил Бурмистров. Спрос на франшизу есть: небольшой рознице трудно выживать, конкурируя с крупными сетями. При этом Metro много делает для того, чтобы разрабатывать новые концепты и форматы. В 2020 году компания пообещала запустить для магазинов «Фасоль» новую торговую марку, а также заявила о планах увеличить их количество в целом по стране более чем в два раза — с 1 700 до 5 000. 500 магазинов по стране планируется открыть только 2021 году. Открыть 50 — 100 магазинов в Петербурге вполне реально, уверен эксперт. «Конкуренция среди франшиз не очень высокая. По сути, есть «Фасоль» и «Авокадо» от группы компаний «Сладкая жизнь», — говорит Михаил Бурмистров.



А вот планы по запуску трех новых мелкооптовых центров выглядят менее реалистично. По оценке Михаила Бурмистрова, строительство с нуля обойдется компании как минимум в 1,5 млрд рублей за один объект. Покупка готовой «коробки» у тех же «Рядов» может стоить в два раза дешевле, считает он. Кроме того, строительство продлится как минимум полтора года. Как изменится к тому времени рынок и насколько формат мелкооптовых центров будет востребован в 2023 году, не ясно, добавляет Михаил Бурмистров. «Но не исключено, что компания сделает ставку на какой-то новый формат с фокусом на онлайн», — говорит он.

Но, по словам участников рынка торговой недвижимости, в случае «Рядов» препятствием может стать перспектива банкротства ретейлера, в ходе которого сделки по продаже имущества могут быть оспорены. По данным СПАРК, к компании поданы иски на сумму более 1 млрд рублей. С заявлением о признании ретейлера несостоятельным обратился колбасный производитель «Черкизово», но пока оно оставлено без рассмотрения. Компания обещает рассчитаться с долгами как раз за счет продажи недвижимости. Ранее сообщалось, что здание на Мурманском шоссе приобрел DIY-ретейлер «Петрович», но на сайте «Рядов» объект все еще выставлен на продажу. Удалось реализовать два участка на Пискаревском проспекте. А вот торги по оптоклубу на Шафировском проспекте в марте не состоялись. Также пока вакантны участки на Таллинском шоссе и в деревне Новосаратовка.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Metro Cash & Carry была основана в ФРГ в 1964 году. Работает в 31 стране, в общей сложности насчитывается 2 200 магазинов сети. Оборот в 2019/20 финансовом году составил 25,6 млрд евро. В России Metro представлена с 2000 года и управляет 93 торговыми центрами Metro Сash & Сarry в 51 регионе, а также развивает сеть «Фасоль» по модели мягкого франчайзинга (1,7 тыс. магазинов).

