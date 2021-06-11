В изоляторе «Кресты» совершил самоубийство арестованный за разбойное нападение поклонник Медведева и Навального

Служебная проверка проводится в региональном управлении ФСИН после того, как в СИЗО № 1 нашли мертвым арестанта.



Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, тело 57-летнего мужчины, арестованного в марте этого года по делу о разбойном нападении на офис Петроэлектросбыта, нашли около восьми часов вечера 8 июня. Мужчина был весь в крови. Рядом нашли разобранную безопасную бритву.



Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Петербургу, мужчину нашли в камере без признаков жизни.



«Незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, которые результатов не дали. Была констатирована смерть мужчины. Материалы о случившемся переданы в надзорные органы», — сообщили в ведомстве.

