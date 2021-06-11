В изоляторе «Кресты» совершил самоубийство арестованный за разбойное нападение поклонник Медведева и Навального

Служебная проверка проводится в региональном управлении ФСИН после того, как в СИЗО № 1 нашли мертвым арестанта.
Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, тело 57-летнего мужчины, арестованного в марте этого года по делу о разбойном нападении на офис Петроэлектросбыта, нашли около восьми часов вечера 8 июня. Мужчина был весь в крови. Рядом нашли разобранную безопасную бритву.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Петербургу, мужчину нашли в камере без признаков жизни.
«Незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, которые результатов не дали. Была констатирована смерть мужчины. Материалы о случившемся переданы в надзорные органы», — сообщили в ведомстве.
В марте этого года спустя неделю после празднования своего дня рождения 57-летний житель Ленобласти заявился в центр приёма платежей на проспект Испытателей в Петербурге. Там он выстрелил из пистолета в сторону кассира-операциониста и потребовал отдать все наличные деньги из кассы. Последняя передала налётчику 149,5 тысячи рублей. Разбойное нападение попало на видео. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Вскоре его задержали на улице Достоевского.
«Фонтанка» писала о виртуальной дружбе задержанного с Дмитрием Медведевым и Алексеем Навальным: на одной из страниц в социальной сети «ВКонтакте» у него была подписка на оппозиционного политика. Ещё один его аккаунт показал, что его обладатель подписан на бывшего президента РФ и пресс-секретарь МИДа Марию Захарову. Одновременно с этим он размещал посты, в которых заявлял, что не признает власть банковской системы и готов к силовому варианту. Запись датировалась 2018 годом. По его собственному признанию, у него двое несовершеннолетних детей.