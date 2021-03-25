Налёт на центр платежей «Петроэлектросбыта» совершён в Приморском районе Петербурга. Преступник демонстрацией оружия не ограничился.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, центр приёма платежей на проспекте Испытателей подвергся нападению 25 марта около 17:40. Один из посетителей подошёл к операционной кассе и выстрелил из неустановленного оружия в сторону 48-летней сотрудницы.
«Фонтанка.ру»
Из центра он унёс 149 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, преступника ищут. Его визит запечатлела камера наблюдения. Рассмотреть лицо мешает чёрная маска и накинутый на голову капюшон. Судя по видео, мужчина был сосредоточен на кассире и содержимом кассы, посетители его не интересовали.
«В 17:41 в центре приема платежей по адресу Испытателей, 19 произошел инцидент с применением оружия. В результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция, проводятся соответствующие мероприятия», — рассказали «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте».