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На центр «Петроэлектросбыта» в Петербурге совершили разбойное нападение. Преступник добывал деньги со стрельбой

Налёт на центр платежей «Петроэлектросбыта» совершён в Приморском районе Петербурга. Преступник демонстрацией оружия не ограничился.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, центр приёма платежей на проспекте Испытателей подвергся нападению 25 марта около 17:40. Один из посетителей подошёл к операционной кассе и выстрелил из неустановленного оружия в сторону 48-летней сотрудницы.

«Фонтанка.ру»

Из центра он унёс 149 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, преступника ищут. Его визит запечатлела камера наблюдения. Рассмотреть лицо мешает чёрная маска и накинутый на голову капюшон. Судя по видео, мужчина был сосредоточен на кассире и содержимом кассы, посетители его не интересовали.

«В 17:41 в центре приема платежей по адресу Испытателей, 19 произошел инцидент с применением оружия. В результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция, проводятся соответствующие мероприятия», — рассказали «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте».

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Комментарии (8)

PROM
видать не хватило на оплату ЖКХ, взял в долг :)
265109827
С ума посходили. Жить все страшнее
Редиска Здесь
Дверь наружу открывается, подпереть чем-нибудь, и фиг бы он ушел.
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