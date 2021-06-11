FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +19
72.20р87.81р
СРОЧНО

В центре Петербурга в доме рухнул потолок

ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым еще на сезон

Младший брат Александра Кержакова подписал соглашение с «Зенитом» до конца следующего сезона.

«Сине-бело-голубые продлили контракт с Михаилом Кержаковым. Новое соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона-2021/22», — сообщает 11 июня пресс-служба петербургской команды.

В команде поздравили вратаря с «обновленным соглашением».

Интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Фонтанке».

Кержаков — воспитанник футбольного клуба «Зенит». В 2015 году он вернулся в Петербург и заключил контракт с «сине-бело-голубыми». За прошедший сезон он провел 25 матчей, из которых 7 на ноль.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний