«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым еще на сезон

Младший брат Александра Кержакова подписал соглашение с «Зенитом» до конца следующего сезона.
«Сине-бело-голубые продлили контракт с Михаилом Кержаковым. Новое соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона-2021/22», — сообщает 11 июня пресс-служба петербургской команды.
В команде поздравили вратаря с «обновленным соглашением».
Интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Фонтанке».
Кержаков — воспитанник футбольного клуба «Зенит». В 2015 году он вернулся в Петербург и заключил контракт с «сине-бело-голубыми». За прошедший сезон он провел 25 матчей, из которых 7 на ноль.