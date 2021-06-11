Федеральную трассу «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти в понедельник, 14 июня, на два часа перекроют, чтобы развести мост через Свирь. Вверх по реке будут пропускать яхту.

Как сообщает 11 июня ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 для прохода яхты «Baron Brambeus» с максимальным высотным габаритом 18 метров будет разведен мост через Свирь на 236-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» у Лодейного Поля. Движение автомобильного транспорта на это время будет полностью перекрыто.