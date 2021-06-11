FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Яхта «Baron Brambeus» на два часа задержит автомобилистов на трассе «Кола»

Разводка моста через Свирь на два часа перекроет движение по трассе «Кола» в Ленобласти

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Федеральную трассу «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти в понедельник, 14 июня, на два часа перекроют, чтобы развести мост через Свирь. Вверх по реке будут пропускать яхту.

Как сообщает 11 июня ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 для прохода яхты «Baron Brambeus» с максимальным высотным габаритом 18 метров будет разведен мост через Свирь на 236-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» у Лодейного Поля. Движение автомобильного транспорта на это время будет полностью перекрыто.

Яхта «Baron Brambeus» была построена в 2008 году в Германии. В 2009 году выдержала шторм в Балтийском море. В 2013 году пересекла Атлантику в составе круизного ралли ARC, заняв первое место в своем дивизионе. В настоящее время находится «на вооружении» одной из петербургских яхт-школ.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Maritimer
Не понял юмора - мачта же складывается. Зачем мост разводить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний