Нашествие нерп продолжается. В Петербурге и Ленинградской области их видят чуть ли не ежедневно.



Как сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в своём паблике «Спасение тюленей 699–23–99» «ВКонтакте», вечером 10 июня живую нерпу заметили в реке Карповка и близ Пироговской набережной на Петроградской стороне. «Реагирует на все адекватно, как и положено дикой нерпе. Про ее физическое состояние судить трудно, но, если ее увидите, сообщайте — 699–23–99», — просят зоологи.

