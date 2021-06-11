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Нерпа заплыла в центр Петербурга и показывает прохожим усы

Нашествие нерп продолжается. В Петербурге и Ленинградской области их видят чуть ли не ежедневно.

Как сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в своём паблике «Спасение тюленей 699–23–99» «ВКонтакте», вечером 10 июня живую нерпу заметили в реке Карповка и близ Пироговской набережной на Петроградской стороне. «Реагирует на все адекватно, как и положено дикой нерпе. Про ее физическое состояние судить трудно, но, если ее увидите, сообщайте — 699–23–99», — просят зоологи.

В этом году у фонда необычно длинный спасательный сезон. Некоторых пациентов уже выпустили, а новенькие всё продолжают прибывать. В частности, вчера из деревни Черемухино привезли детёныша ладожской кольчатой нерпы.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
Что-то страусы разбегались... Нерпы расплавались...
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