Детёныш ладожской кольчатой нерпы, который на протяжении недели прятался от жителей деревни под Петербургом, обрёл новый дом в Репино. Его историю 10 июня приводит пресс-служба ГУП «Водоканал».



В этот четверг на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы обратились жители деревни Черемухино, расположенной на берегу Ладожского озера. По их словам, в бухте неподалёку живёт нерпёнок, которому нужна помощь. Несмотря на неоднократные попытки подружиться, на контакт с людьми он не шёл. Только спустя неделю, окончательно ослабев, детёныш позволил взять себя на руки. Его завернули в мягкую ткань и доставили в Репино.