Детёныш ладожской кольчатой нерпы, который на протяжении недели прятался от жителей деревни под Петербургом, обрёл новый дом в Репино. Его историю 10 июня приводит пресс-служба ГУП «Водоканал».
В этот четверг на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы обратились жители деревни Черемухино, расположенной на берегу Ладожского озера. По их словам, в бухте неподалёку живёт нерпёнок, которому нужна помощь. Несмотря на неоднократные попытки подружиться, на контакт с людьми он не шёл. Только спустя неделю, окончательно ослабев, детёныш позволил взять себя на руки. Его завернули в мягкую ткань и доставили в Репино.
Специалисты диагностировали у него сильное истощение. Вместо необходимых 16–20 кг он весит всего 7,5 кг, не имеет достаточно жира и не может находиться в холодной воде. Для восстановления сил нерпёнка поместили в индивидуальный карантинный бокс. Маленького пациента ждёт реабилитация, по итогам которой его выпустят в естественную среду обитания.
Пару дней назад Фонд друзей балтийской нерпы отправил во взрослую жизнь четверых своих выпускников — Сосновку, Демида, Петона и Ласкового.