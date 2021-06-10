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Истощённый обитатель бухты привлёк внимание жителей деревни под Петербургом. После недели «переговоров» он обрёл новый дом

Под Петербургом спасли еще одного детеныша ладожской нерпы

Детёныш ладожской кольчатой нерпы, который на протяжении недели прятался от жителей деревни под Петербургом, обрёл новый дом в Репино. Его историю 10 июня приводит пресс-служба ГУП «Водоканал».

В этот четверг на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы обратились жители деревни Черемухино, расположенной на берегу Ладожского озера. По их словам, в бухте неподалёку живёт нерпёнок, которому нужна помощь. Несмотря на неоднократные попытки подружиться, на контакт с людьми он не шёл. Только спустя неделю, окончательно ослабев, детёныш позволил взять себя на руки. Его завернули в мягкую ткань и доставили в Репино.

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Специалисты диагностировали у него сильное истощение. Вместо необходимых 16–20 кг он весит всего 7,5 кг, не имеет достаточно жира и не может находиться в холодной воде. Для восстановления сил нерпёнка поместили в индивидуальный карантинный бокс. Маленького пациента ждёт реабилитация, по итогам которой его выпустят в естественную среду обитания.

Пару дней назад Фонд друзей балтийской нерпы отправил во взрослую жизнь четверых своих выпускников — Сосновку, Демида, Петона и Ласкового.

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