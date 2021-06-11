Врачи рассказали о состоянии байкеров, которые не смогли разъехаться на пустом перекрёстке в Петербурге

Один из пострадавших в результате вечернего ДТП с мотоциклами в Кировском районе Петербурга после оказания медицинской помощи уже отпущен домой. Другой всё ещё находится под присмотром врачей одной из городских больниц.



Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, первый мотоциклист почти не пострадал, второй получил множественные переломы и ушибы, в данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести.



О случившемся накануне рассказали свидетели происшествия. По их словам, авария произошла минувшим вечером на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева. Очевидцы писали, что одного из мотоциклистов якобы госпитализировали в тяжёлом состоянии. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент ДТП. Судя по кадрам, разрушительное столкновение байкеров произошло на пустом перекрёстке.

