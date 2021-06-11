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Врачи рассказали о состоянии байкеров, которые не смогли разъехаться на пустом перекрёстке в Петербурге

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП мотоциклистов из Петербурга

Один из пострадавших в результате вечернего ДТП с мотоциклами в Кировском районе Петербурга после оказания медицинской помощи уже отпущен домой. Другой всё ещё находится под присмотром врачей одной из городских больниц.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, первый мотоциклист почти не пострадал, второй получил множественные переломы и ушибы, в данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести.

О случившемся накануне рассказали свидетели происшествия. По их словам, авария произошла минувшим вечером на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева. Очевидцы писали, что одного из мотоциклистов якобы госпитализировали в тяжёлом состоянии. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент ДТП. Судя по кадрам, разрушительное столкновение байкеров произошло на пустом перекрёстке.

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Комментарии (8)

yarg99
Надо ограничить скорость байков до 10 кмч
ШIШ
Тут интересно одно - две аварии с мотоциклистами по одному сценарию и в обоих случаях вроде как мотоциклисты с закрытыми глазами налетают на препятствие перед ними. Они что действительно глаза закрывают давя на газ при пересечении перекрёстка ? Хотелось бы узнать у выживших как случилось , что они даже не пытались затормозить или изменить траекторию движения перед хрустом.
мухомор
доставили вчера комментарии в сообществе хрустов.
по ДТП с полицейской машиной, там ожидаемо не сдерживаясь в выражениях крыли водителя авто.
а по аналогичному, но с двумя хрустами всё просто - солнце помешало.
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