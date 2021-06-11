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У нас замена. Заболевшего коронавирусом Мостового в сборной сменит Евгеньев

В заявке сборной России на Евро-2020 Андрея Мостового заменят на Романа Евгеньева

Положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 не позволит полузащитнику «Зенита» выйти на поле.

«В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева», — сообщается 11 июня в Twitter-аккаунте национальной команды.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Мостовой сдал «сомнительный тест», однако официального подтверждения этой информации не было.

Андрей Мостовой стал одним из шести «зенитовцев», которых включили в заявку сборной России на чемпионат Европы. Сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге, на «Газпром Арене».

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Комментарии (4)

ДЮрьевич
Сделал бы прививку заранее - и все было бы ок, а сейчас главный пролетанец
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