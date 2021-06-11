Для семейных путешествий на поездах появятся льготные тарифы

Правительство России пообещало просубсидировать семейные путешествия на поездах дальнего следования.



«Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам», — сообщается 11 июня на сайте российского правительства.



Билеты со скидкой будут доступны для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования в любом направлении. На льготные путешествия смогут рассчитывать семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.



Авторы инициативы полагают, что это поможет развитию внутреннего туризма. Государство берет на себя обязанность возместить перевозчикам разницу в цене. На эти цели в 2021 году планируется потратить 1,3 миллиарда рублей.

