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Для семейных путешествий на поездах появятся льготные тарифы

Правительство России пообещало просубсидировать семейные путешествия на поездах дальнего следования.

«Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам», — сообщается 11 июня на сайте российского правительства.

Билеты со скидкой будут доступны для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования в любом направлении. На льготные путешествия смогут рассчитывать семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.

Авторы инициативы полагают, что это поможет развитию внутреннего туризма. Государство берет на себя обязанность возместить перевозчикам разницу в цене. На эти цели в 2021 году планируется потратить 1,3 миллиарда рублей.

Президент РФ Владимир Путин еще в начале пандемии призвал развивать в стране внутренний туризм. Россиянам пообещали кешбек за поездки по РФ. Во время послания Федеральному собранию президент Путин предложил сделать детский отдых «максимально доступным» и возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. Премьер-министр России Михаил Мишустин в мае заявил, что на детский туристический кешбэк выделено 5 млрд рублей.

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Комментарии (2)

264047651
Так билеты наверное уже все проданы, особенно на юг. В начале года надо было вводить такую инициативу.
abitfrosty
Субсидии к развитию туризма никакого отношения не имеют. К развитию туризма имеет прямое отношение развитие инфраструктуры.
Президент-фбсешник-экономист-курильщика.
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