Для семейных путешествий на поездах появятся льготные тарифы

Правительство России пообещало просубсидировать семейные путешествия на поездах дальнего следования.
«Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам», — сообщается 11 июня на сайте российского правительства.
Билеты со скидкой будут доступны для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования в любом направлении. На льготные путешествия смогут рассчитывать семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.
Авторы инициативы полагают, что это поможет развитию внутреннего туризма. Государство берет на себя обязанность возместить перевозчикам разницу в цене. На эти цели в 2021 году планируется потратить 1,3 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин еще в начале пандемии призвал развивать в стране внутренний туризм. Россиянам пообещали кешбек за поездки по РФ. Во время послания Федеральному собранию президент Путин предложил сделать детский отдых «максимально доступным» и возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. Премьер-министр России Михаил Мишустин в мае заявил, что на детский туристический кешбэк выделено 5 млрд рублей.