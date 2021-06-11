Топ-менеджер компании встретил у петербургского дома агрессора. Тот ударил отвёрткой и забрал сумку с документами

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня, накануне в половине второго ночи в экстренные службы позвонил 32-летний житель проспекта Наставников. Он представился заместителем директора компании и заявил, что на него было совершено нападение у дома, в котором он живёт. Неизвестный мужчина ударил его в ногу отвёрткой и отобрал сумку с документами.

Внезапную встречу с вооружённым незнакомцем надолго запомнит житель Красногвардейского района Петербурга. Неизвестный ему мужчина ударил его отвёрткой и забрал сумку.

Спустя 15 минут после его звонка сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий на Ленской улице. У него изъяли отвёртку и доставили в ближайший отдел, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации нашего издания, ООО, сотрудником которого представился потерпевший, может быть связано с крупной сетью продуктовых супермаркетов, представленной в нескольких городах России, в том числе в Петербурге.