Новые санкции ждут 71 белоруса и семь компаний. Евросоюз продолжает отвечать на посадку самолета с Протасевичем в Минске

Европейский союз собирается ввести санкции против 71 гражданина и семи организаций Белоруссии. Об этом 10 июня пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По данным издания, ЕС планировал новые ограничения еще до инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, а после этого работа над ними активизировалась. Под санкции попадут как минимум 71 человек — судьи и прокуроры, которые вели дела против протестующих, депутаты, чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, ограничения могут затронуть крупных экспортеров, которые поддерживают правительство Лукашенко финансово. Всем белорусам под санкциями запретят посещение ЕС, их активы на территории союза заморозят. Также Евросоюз работает над секторальными ограничениями, однако их проработка пока не завершена. Ранее сообщалось, что в первую очередь речь идет об экспорте удобрений, в частности калия («Беларуськалий» является одним из основных поставщиков средств в бюджет).

