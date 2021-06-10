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Новые санкции ждут 71 белоруса и семь компаний. Евросоюз продолжает отвечать на посадку самолета с Протасевичем в Минске

Bloomberg выяснил подробности новых санкций против Белоруссии

Европейский союз собирается ввести санкции против 71 гражданина и семи организаций Белоруссии. Об этом 10 июня пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ЕС планировал новые ограничения еще до инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, а после этого работа над ними активизировалась. Под санкции попадут как минимум 71 человек — судьи и прокуроры, которые вели дела против протестующих, депутаты, чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, ограничения могут затронуть крупных экспортеров, которые поддерживают правительство Лукашенко финансово. Всем белорусам под санкциями запретят посещение ЕС, их активы на территории союза заморозят. Также Евросоюз работает над секторальными ограничениями, однако их проработка пока не завершена. Ранее сообщалось, что в первую очередь речь идет об экспорте удобрений, в частности калия («Беларуськалий» является одним из основных поставщиков средств в бюджет).

Рейс Афины — Вильнюс сел в Минске 23 мая после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. По данным авиакомпании, информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолёт. Данные о минировании не подтвердились. При проверке был задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

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