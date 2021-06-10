FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

В Ростуризме рассказали, когда начнётся следующий этап продажи туров с кешбэком

Четвёртый этап программы туристического кешбэка стартует в России 16 июня. Об этом 10 июня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня плавно переходим к новому этапу, можно будет покупать на осень. С 16 июня у нас следующий этап продаж на осенние поездки», — сказала Догузова (цитата по «Интерфаксу»).

По её словам, с этого дня можно будет покупать льготные туры на период с октября по середину декабря 2021 года. Глава Ростуризма также добавила, что на четвёртый этап понадобится порядка 2 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года, а также возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

syshsun
Очень грамотно кинули людей с Турцией и обошли самые-самые три месяца - июль,август,сентябрь.Многоходовочка.
А по россии в ноябрях,сама едь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний