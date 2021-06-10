В Ростуризме рассказали, когда начнётся следующий этап продажи туров с кешбэком

Четвёртый этап программы туристического кешбэка стартует в России 16 июня. Об этом 10 июня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.



«У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня плавно переходим к новому этапу, можно будет покупать на осень. С 16 июня у нас следующий этап продаж на осенние поездки», — сказала Догузова (цитата по «Интерфаксу»).



По её словам, с этого дня можно будет покупать льготные туры на период с октября по середину декабря 2021 года. Глава Ростуризма также добавила, что на четвёртый этап понадобится порядка 2 млрд рублей.

