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На трассе М-11 Москва-Петербург повысят скоростной режим

Скоростной режим на участке трассы М-11 «Нева» с 59-го по 149-й километр повысят до 130 км/час. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Там напомнили, что сейчас максимальная разрешенная скорость на этом участке — 110 км/час. «До конца месяца планируется увеличить разрешенную скорость движения и на участке с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. С учетом участков, где уже действует такой режим, водители легковых автомобилей смогут проехать со скоростью 130 км/ч в общей сложности 571 километр дороги М-11 "Нева"», — уточнили в «Автодоре».

На магистрали нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами, что и позволяет увеличивать разрешенную скорость. «Все участки скоростной трассы с 59-го км и до Санкт-Петербурга полностью освещены. М-11 «Нева» оборудована элементами системы управления дорожным движением — камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями», — заверили в «Автодоре».

Общая протяженность трассы М-11 «Нева» — 669 км. Стоимость проезда по всей магистрали составляет около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей.

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Комментарии (15)

askoval
По мне, это крайне не обдуманное и опасное решение. Автоматически к 130 +20, а это 150 км/ч, легкие самолеты (простите) взлетают. Не все к такому готовы, как водители которые на такой спорости едут, так и водители фур, которые технически не могут развить такую скорость. Не зря - «самая безопасная скорость - скорость движения потока».
Abu-Denis
Для грузовиков какой будет скоростной режим? Там на М-11 вот только сегодня Скания разбила автомобиль защиты дорожников, водитель грузовика и сам покалечился. Движение надолго встало.
Сначала ты быстро-быстро едешь, потом все медленно-медленно ползут, а тебя вывозят в больничку санитарным вертолетом...
Piter Russo
Приятельница местами ездит по этой трассе и под 160 км/ч. Расход только бензина растет быстро.. Видел уникумов которые там шпарят и больше...
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