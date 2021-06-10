На трассе М-11 Москва-Петербург повысят скоростной режим

Скоростной режим на участке трассы М-11 «Нева» с 59-го по 149-й километр повысят до 130 км/час. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГК «Автодор».



Там напомнили, что сейчас максимальная разрешенная скорость на этом участке — 110 км/час. «До конца месяца планируется увеличить разрешенную скорость движения и на участке с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. С учетом участков, где уже действует такой режим, водители легковых автомобилей смогут проехать со скоростью 130 км/ч в общей сложности 571 километр дороги М-11 "Нева"», — уточнили в «Автодоре».

