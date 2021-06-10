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Наши в городе. Сборная России по футболу прилетела в Петербург

Самолет с игроками сборной России по футболу сел в Пулково вечером 10 июня. Спортсмены начнут тренировки с завтрашнего дня.

Судя по видео, которое неподалеку от аэропорта снял корреспондент РИА Новости, команда покинула Пулково на двух автобусах в сопровождении полиции.

Кроме россиян, петербургский аэропорт готовится принять сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции. Ждут и чартерные рейсы с болельщиками.

Сборная России начнет тренировки в Петербурге в пятницу, а уже 12 июня сыграет с Бельгией.

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Комментарии (5)

Coulthard
Кроме россиян, петербургский аэропорт готовится принять сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции.

А россияне - это сборная какой страны тогда?
Andrew_E
Почему не на ПАЗонах передвигаются? Маскировка :)
yarg99
Они на поле выходить собираются???
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