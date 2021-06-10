Самолет с игроками сборной России по футболу сел в Пулково вечером 10 июня. Спортсмены начнут тренировки с завтрашнего дня.
Судя по видео, которое неподалеку от аэропорта снял корреспондент РИА Новости, команда покинула Пулково на двух автобусах в сопровождении полиции.
Кроме россиян, петербургский аэропорт готовится принять сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции. Ждут и чартерные рейсы с болельщиками.
Сборная России начнет тренировки в Петербурге в пятницу, а уже 12 июня сыграет с Бельгией.