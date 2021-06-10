Оперативника из транспортной полиции ограничили в действиях. Его обвиняют в избиении задержанного под Петербургом

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Александру Виноградову запретили определенные действия. Он не может общаться со свидетелями или обвиняемыми по его делу, выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, пользоваться Интернетом, посещать территорию своего линейного отдела и управления на транспорте.

Обвиняемому в превышении должностных полномочий с применением насилия оперативнику Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте избрали меру пресечения. Обошлось без СИЗО.

Его задержали накануне и тут же предъявили обвинение. Виноградов признал вину и не возражал против меры.

Оперативника, инспектора охраны общественного порядка и сотрудника конвойного отдела обвиняют в избиении мужчины. В конце марта этого года сотрудники в деревне Дранишники безосновательно задержали потерпевшего, а затем избили. У него было диагностировано сотрясение и переломы 4 ребер.

Коллеги Виноградова были задержаны в апреле. Им также вменяют получение взятки.