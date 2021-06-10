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Иноагент «Медуза»: Наша бизнес-модель рухнула, но пока работаем

«Медуза» опровергает сообщения о закрытии признанного иноагентом издания

Издание «Медуза», которое Минюст внес в список иноагентов, опровергло сообщения о закрытии проекта. Главный редактор признает, что бизнес-модель СМИ рухнула.

Новости о закрытии проекта появились 10 июня, со ссылкой на материал двухдневной давности на портале «Голос Америки» (тоже признан иноагентом). Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко во время виртуальной встречи в Институте Кеннана, сообщалось в материале, рассказала об убытках в два миллиона евро и якобы заявила, что «проект будет закрыт».

Как сообщил «Фонтанке» главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, о закрытии речь не идет. «Наша бизнес-модель действительно рухнула в тот момент, когда нас признали «иноагентом». «Медуза» продолжает выходить только благодаря поддержке читателей. И мы будем работать столько, сколько сможем», — добавил Колпаков.

Позже Тимченко также опровергла слова о закрытии и отметила, что интервью «Голосу Америки» не давала.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

261608341
В россии 21 века Иноагент = знак качества.
Piter Russo
То есть их бизнес модель была на основе поступлений денежных средств от российских компаний и/или граждан?
Trurl
Как бы ни было, правда обязательно восторжествует! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
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