Оператор «Северного потока — 2» отчитался о завершении морской части первой нитки газопровода

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», сообщила о техническом завершении морской части первой нитки газопровода.



Как пояснили в пресс-службе компании 10 июня, трубоукладка была закончена 4 июня, а сегодня осуществлен захлёст — уложенные со стороны России и Германии секции газопровода соединили между собой.

«С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», — сообщили в Nord Stream 2 AG. В компании добавили, что трубоукладка на морской части второй нитки «Северного потока — 2» продолжается, все работы проводятся с необходимыми разрешениями.