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Оператор «Северного потока — 2» отчитался о завершении морской части первой нитки газопровода

Оператор «Северного потока — 2» технически завершил морскую часть первой нитки трубопровода

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», сообщила о техническом завершении морской части первой нитки газопровода.

Как пояснили в пресс-службе компании 10 июня, трубоукладка была закончена 4 июня, а сегодня осуществлен захлёст — уложенные со стороны России и Германии секции газопровода соединили между собой.

«С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», — сообщили в Nord Stream 2 AG. В компании добавили, что трубоукладка на морской части второй нитки «Северного потока — 2» продолжается, все работы проводятся с необходимыми разрешениями.

В ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка «Северного потока — 2» завершена, «осталось приподнять и сварить».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Ранее сообщалось, что укладка в немецких территориальных водах продолжается, несмотря на активность противников газопровода.

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Комментарии (9)

ШIШ
Салют в Петербурге просто необходим и теперь даже очень к месту 12 июня ! Не думал что я что это день действительно станет праздником !
SU LUX INN
очень Плохая новость для всех Цивилизованных Европейских государств! этим поступком Путин подрывает стратегическую стабильность Европы, поскольку лишает Финансированию одну из сильнейших армий Европы!
260602101
Так вроде Президент на Экономическом форуме еще неделю назад доложил , что " два часа назад завершилась морская часть первой ветки "?
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