Свердловская набережная снова доступна для автомобилистов. Специалисты заменили шесть метров дефектной трубы

«В 16 часов движение по Свердловской набережной восстановлено в полном объёме. Специалисты в ходе работ заменили шесть метров сети», — рассказали изданию на предприятии.
Прорыв трубы на основной магистрали правого берега Невы произошёл днём 8 июня. Течь дал трубопровод диаметром 400 миллиметров в районе дома 34 по Свердловской набережной. В связи с этим было перекрыто автомобильное движение по участку от улицы Ватутина до Пискарёвского проспекта. Изначально в Водоканале обещали закончить земляные работы и открыть проезд к утру 9 июня.