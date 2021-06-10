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Свердловская набережная снова доступна для автомобилистов. Специалисты заменили шесть метров дефектной трубы

В Петербурге участок Свердловской набережной, который два дня назад перекрывали для проведения земляных работ после прорыва трубы, снова открыт для движения транспорта. Об этом 10 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

«В 16 часов движение по Свердловской набережной восстановлено в полном объёме. Специалисты в ходе работ заменили шесть метров сети», — рассказали изданию на предприятии.

Прорыв трубы на основной магистрали правого берега Невы произошёл днём 8 июня. Течь дал трубопровод диаметром 400 миллиметров в районе дома 34 по Свердловской набережной. В связи с этим было перекрыто автомобильное движение по участку от улицы Ватутина до Пискарёвского проспекта. Изначально в Водоканале обещали закончить земляные работы и открыть проезд к утру 9 июня.

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