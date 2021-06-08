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Перекрытый участок Свердловской набережной станет доступен к утру. Вечерние пробки переместились на прилегающие улицы

Пробки из-за прорыва трубы сковали прилегающие к Свердловской набережной улицы в Петербурге

Перекрытие участка Свердловской набережной в Петербурге, введённое после прорыва трубы с холодной водой, продлится всю ночь из-за необходимости проведения земляных работ. Об этом вечером 8 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

«Обеспечить проезд автотранспорта на участке планируется к утру завтрашнего дня. Сейчас ведутся земляные работы», — говорится в сообщении городского предприятия.

Пресс-служба ГУП Водоканал

Прорыв трубы на основной магистрали правого берега Невы произошёл днём 8 июня. Течь дал трубопровод диаметром 400 миллиметров в районе дома 34 по Свердловской набережной. В связи с этим было перекрыто автомобильное движение по участку от улицы Ватутина до Пискарёвского проспекта. Как уточнили в Водоканале, водоснабжением обеспечены все абоненты.

Скриншот «Яндекс.карты»
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Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 20:30 на прилегающих к Свердловской набережной улицах наблюдаются транспортные заторы. Практически полностью обездвижены Лесной и Кондратьевский проспекты, а также улицы Арсенальная, Ватутина, Академика Лебедева.

Скриншот «Яндекс.карты»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Serg_I
На чьи счётчики водоканал раскидает свои потери?
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