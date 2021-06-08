«Обеспечить проезд автотранспорта на участке планируется к утру завтрашнего дня. Сейчас ведутся земляные работы», — говорится в сообщении городского предприятия.
Пресс-служба ГУП Водоканал
Прорыв трубы на основной магистрали правого берега Невы произошёл днём 8 июня. Течь дал трубопровод диаметром 400 миллиметров в районе дома 34 по Свердловской набережной. В связи с этим было перекрыто автомобильное движение по участку от улицы Ватутина до Пискарёвского проспекта. Как уточнили в Водоканале, водоснабжением обеспечены все абоненты.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 20:30 на прилегающих к Свердловской набережной улицах наблюдаются транспортные заторы. Практически полностью обездвижены Лесной и Кондратьевский проспекты, а также улицы Арсенальная, Ватутина, Академика Лебедева.