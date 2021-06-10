Как сообщает 47news 10 июня, накануне на площадке у Летнего театра алабай вырвал йоркширского терьера у девочки, державшей питомца на поводке. Момент нападения попал на видео. Камера запечатлела, как огромный пёс зажал семилетнего Чиваса в пасти. Трое взрослых пытались спасти йорка, пиная агрессора. Но Чивас оказался на асфальте уже бездыханным.

Во время схватки к алабаю подбежал пожилой мужчина, местные жители узнали в нём сторожа автостоянки Самвела. Там собаку держат на цепи, периодически выпуская на волю.

«После случившегося пошла в слезах к этой стоянке — разобраться, почему спустили собаку без намордника. Владельцы обещали выплатить 50 тысяч рублей компенсации мне и столько же — моему другу. Все произошло на глазах у его дочери, она теперь в шоке, не разговаривает, нужна консультация психолога», — отметила хозяйка погибшей собаки.

По словам хозяина алабая, у его питомца добрый характер. Два года назад сбитого пса нашли в лесу, выходили и поселили в вольере на стоянке. Вечером 8 июня собака из него убежала.

«Наверное, лапой открыл калитку. Очень сожалею, что так произошло. Очень переживаю, но он не агрессивный, хотел поиграть, но так получилось», — сказал Самвел, добавив, что хозяйка терьера потребовала с него полмиллиона рублей. У него таких денег нет.

В середине апреля бойцовская собака загрызла йоркширского терьера в петербургском магазине.