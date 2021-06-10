Серьезная авария с участием большегруза и спецтехники собрала многокилометровый затор на платной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. В ДТП пострадал один из водителей.



Как сообщает читатель «Фонтанки», днем 10 июня на М-11 в 99 километрах от КАД Петербурга фура врезалась в дорожную технику. От удара большегруз улетел на обочину, пишут пользователи сервиса «Яндекс.Пробки». «Стоим уже час, трасса перекрыта», — добавляет читатель.