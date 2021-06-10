Серьезная авария с участием большегруза и спецтехники собрала многокилометровый затор на платной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. В ДТП пострадал один из водителей.
Как сообщает читатель «Фонтанки», днем 10 июня на М-11 в 99 километрах от КАД Петербурга фура врезалась в дорожную технику. От удара большегруз улетел на обочину, пишут пользователи сервиса «Яндекс.Пробки». «Стоим уже час, трасса перекрыта», — добавляет читатель.
В пресс-службе «Магистрали двух столиц» рассказали, что информация о ДТП поступила в 13:01. На 591-м километре трассы велись работы по демаркировке разметки, и грузовой автомобиль врезался в машину прикрытия подрядчика, которая обеспечивала безопасность рабочих. В результате аварии пострадал водитель автомобиля прикрытия, и его увезли в больницу.
В настоящее время движение по трассе в районе места ДТП восстановлено, уточнили в компании. По данным «Яндекса», около 15 часов пробка на трассе в сторону Петербурга тянулась почти на 6 километров. Сейчас затор начал рассасываться и составляет уже менее 4 километров.