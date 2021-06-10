FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Фура влетела в машину дорожников на трассе М-11 «Нева» под Петербургом, есть пострадавший

Водитель дорожной машины пострадал в ДТП с фурой на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти

Серьезная авария с участием большегруза и спецтехники собрала многокилометровый затор на платной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. В ДТП пострадал один из водителей.

Как сообщает читатель «Фонтанки», днем 10 июня на М-11 в 99 километрах от КАД Петербурга фура врезалась в дорожную технику. От удара большегруз улетел на обочину, пишут пользователи сервиса «Яндекс.Пробки». «Стоим уже час, трасса перекрыта», — добавляет читатель.

ПоделитьсяПоделиться

В пресс-службе «Магистрали двух столиц» рассказали, что информация о ДТП поступила в 13:01. На 591-м километре трассы велись работы по демаркировке разметки, и грузовой автомобиль врезался в машину прикрытия подрядчика, которая обеспечивала безопасность рабочих. В результате аварии пострадал водитель автомобиля прикрытия, и его увезли в больницу.

В настоящее время движение по трассе в районе места ДТП восстановлено, уточнили в компании. По данным «Яндекса», около 15 часов пробка на трассе в сторону Петербурга тянулась почти на 6 километров. Сейчас затор начал рассасываться и составляет уже менее 4 километров.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
В таких случаях нормальный бизнес говорит-Извиняемся за доставленные неудобства..всем тем кто стоит в пробке средства за поездку будут возвращены на транспондер...еще раз извиняемся за доставленные неудобства Счастливого пути...А не просто прокомментировать дорожную ситуацию...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний