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Telegram и Facebook оштрафованы судом в Москве. Американской компании досталось сильней

Российский мессенджер и американскую соцсеть оштрафовали на 27 млн рублей

За нарушение порядка ограничения доступа к информации, которую российские пользователи видеть не должны, суд в Москве оштрафовал Facebook и Telegram. Обе компании по четырем эпизодам.

О штрафах сообщает Таганский районный суд 10 июня. В общей сложности Telegram должен заплатить штраф в 10 миллионов рублей. Мессенджеру предъявили четыре эпизода, в которых администраторы не потрудились удалить запрещенную информацию.

Facebook должен 17 млн, в двух из четырех эпизодов речь идет о неудалении информации порнографического или экстремистского характера.

Ранее российские суды штрафовали Twitter, Tik-Tok и Google.

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Комментарии (4)

Trurl
Facebook для меня перестал существовать, когда они заблокировали Трампа... Цензоры х...вы.... Давить Цукерберга и его беспутное детище...
RemyMartin
Омагад! Омагад! Они же могут заблокировать счета компаний в Сбере!
kote_5e4d88f83c7f0
А ВК выпал из обоймы или идет отдельным заседанием?
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