Telegram и Facebook оштрафованы судом в Москве. Американской компании досталось сильней

За нарушение порядка ограничения доступа к информации, которую российские пользователи видеть не должны, суд в Москве оштрафовал Facebook и Telegram. Обе компании по четырем эпизодам.

О штрафах сообщает Таганский районный суд 10 июня. В общей сложности Telegram должен заплатить штраф в 10 миллионов рублей. Мессенджеру предъявили четыре эпизода, в которых администраторы не потрудились удалить запрещенную информацию.

Facebook должен 17 млн, в двух из четырех эпизодов речь идет о неудалении информации порнографического или экстремистского характера.