Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе завершат к концу 2022 года

Новое здание, где разместится отделение экстренной помощи
Как рассказали в холдинге РСТИ, проект нового корпуса больницы на Будапештской улице имеет много конструктивных сложностей — это пристроенное здание с навесным переходом в больницу. Проект разработали в городском Комитете по здравоохранению около шести лет назад — документ долго проходил согласования и в итоге устарел, его пришлось переработать под изменившиеся за это время нормативы.
В корпусе разместятся несколько операционных и палат реанимации, лаборатории и учебные комнаты. Помимо строительства компания обеспечит комплекс всем необходимым монтируемым оборудованием.
Также в конце 2020 года застройщик заключил контракт с городом еще на один медицинский объект — корпус детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на Авангардной улице в Красносельском районе. По словам генерального директора холдинга РСТИ Валентины Калининой, уже получено разрешение на подготовительные работы, огорожен участок, решается вопрос с разрешением на строительство. Сроки реализации этого проекта — до конца 2023 года.