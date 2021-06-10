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Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе завершат к концу 2022 года

Новое здание, где разместится отделение экстренной помощи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, завершат до конца 2022 года. Сейчас строители приступили к фасадным работам.

Как рассказали в холдинге РСТИ, проект нового корпуса больницы на Будапештской улице имеет много конструктивных сложностей — это пристроенное здание с навесным переходом в больницу. Проект разработали в городском Комитете по здравоохранению около шести лет назад — документ долго проходил согласования и в итоге устарел, его пришлось переработать под изменившиеся за это время нормативы.

В корпусе разместятся несколько операционных и палат реанимации, лаборатории и учебные комнаты. Помимо строительства компания обеспечит комплекс всем необходимым монтируемым оборудованием.

Также в конце 2020 года застройщик заключил контракт с городом еще на один медицинский объект — корпус детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на Авангардной улице в Красносельском районе. По словам генерального директора холдинга РСТИ Валентины Калининой, уже получено разрешение на подготовительные работы, огорожен участок, решается вопрос с разрешением на строительство. Сроки реализации этого проекта — до конца 2023 года.

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Комментарии (1)

Danik
Что в 2022 году будут рассказывать, эти сказочники!?
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