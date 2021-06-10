Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе завершат к концу 2022 года

Новое здание, где разместится отделение экстренной помощи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, завершат до конца 2022 года. Сейчас строители приступили к фасадным работам.



Как рассказали в холдинге РСТИ, проект нового корпуса больницы на Будапештской улице имеет много конструктивных сложностей — это пристроенное здание с навесным переходом в больницу. Проект разработали в городском Комитете по здравоохранению около шести лет назад — документ долго проходил согласования и в итоге устарел, его пришлось переработать под изменившиеся за это время нормативы.