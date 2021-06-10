Создатель Badoo и Mamba «воскрес» в суде и вернул право на квартиру в Петербурге, которую продала его «вдова»

Миллиардер, создатель сервисов Badoo и Mamba Андрей Андреев (по документам Андрей Оганджанянц) выиграл иск к кинопродюсеру Евгении Ароновой, владелице квартиры на Приморском проспекте. Об этом 10 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Жилплощадь в Приморском районе досталась члену списка Forbes Андрееву в 2004 году от бабушки, в 2005 году бизнесмен уехал из России. Квартира была отдана в управление по доверенности ответственным людям. Недавно владелец узнал, что у «квадратов» в результате мошеннической схемы сменился владелец. Новой хозяйкой стала ничего не подозревающая кинопродюсер из Петербурга Евгения Аронова.