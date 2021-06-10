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Создатель Badoo и Mamba «воскрес» в суде и вернул право на квартиру в Петербурге, которую продала его «вдова»

Миллиардер, создатель сервисов Badoo и Mamba Андрей Андреев (по документам Андрей Оганджанянц) выиграл иск к кинопродюсеру Евгении Ароновой, владелице квартиры на Приморском проспекте. Об этом 10 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Жилплощадь в Приморском районе досталась члену списка Forbes Андрееву в 2004 году от бабушки, в 2005 году бизнесмен уехал из России. Квартира была отдана в управление по доверенности ответственным людям. Недавно владелец узнал, что у «квадратов» в результате мошеннической схемы сменился владелец. Новой хозяйкой стала ничего не подозревающая кинопродюсер из Петербурга Евгения Аронова.

На своей странице в Facebook женщина рассказывала, что в 2013 году купила небольшую квартиру на Приморском проспекте, 93. Продавцом была женщина из Абхазии, вступившая в наследство после смерти своего мужа — Оганджанянца Андрея Вагнеровича (настоящее имя Андрея Андреева). Сделка прошла через нотариуса, документы были зарегистрированы в Росреестре.

Сегодня миллиардер, в связи с тем, что он жив, просил суд истребовать квартиру из чужого незаконного владения. Суд требования удовлетворил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

blackcatwhitecat
А он точно миллиарды на мамбе сделал, а не на мошенничестве с квартирами?
263580521
Вроде все по закону. Но как-то неприятно. Миллиардер по сути выкинул на улицу невиновного человека ((
O-o!
Конечно. у нас так организовано всЁ, и когда вам прилетит - никто не знает, хоть проштудируйте все законы не по разу
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