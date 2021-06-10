Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Лариса Кужугетовна Шойгу скончалась 10 июня на 69-м году жизни. О смерти сестры министра обороны России Сергея Шойгу сообщил руководитель фракции в парламенте Сергей Неверов в социальных сетях.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — говорится в сообщении парламентария.

О причинах смерти, а также о дате и месте похорон пока не сообщается.

Лариса Шойгу представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась заместителем председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.