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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Лариса Кужугетовна Шойгу скончалась 10 июня на 69-м году жизни. О смерти сестры министра обороны России Сергея Шойгу сообщил руководитель фракции в парламенте Сергей Неверов в социальных сетях.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — говорится в сообщении парламентария.

О причинах смерти, а также о дате и месте похорон пока не сообщается.

Лариса Шойгу представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась заместителем председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

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Комментарии (28)

firma
Такой талантливой и запашистой семьи ещё не было..
265056402
Конечно, плохого ничего нельзя говорить, но.. конечно, зачем идти технологом, геодезистом или конструктором. Еее, в думу, в админку, в единственную партию.
265115890
Была оказывается такой депутат...Если бы не фамилия, наверное так и не узнали бы. Кого только не тащит в Думу ЕР.
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