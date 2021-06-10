Второй шанс. Горсуд Петербурга оставил в силе условный приговор участнику январской акции протеста

Санкт-Петербургский городской суд поддержал решение первой инстанции и оставил без изменений приговор в отношении Кирилла Богданова, который получил условный срок за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом 10 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Приговор Богданову в виде полутора лет условного срока обжаловал прокурор, который посчитал, что районный суд вынес чересчур мягкое решение. По мнению представителя надзорного ведомства, без реального срока осужденный не осознает необходимость уважать сотрудников полиции, и он попросил суд отправить участника акции протеста в колонию-поселение.



На сторону прокурора встали потерпевшие, один из них в ходе прений заметил, что осужденный принимает участие в расшатывании конституционного строя России и не уважает избранную народом власть.



В свою очередь Богданов выразил благодарность районному суду за предоставленный второй шанс и принес извинения потерпевшим по делу.



К условному сроку Кирилла Богданова приговорили в конце марта 2021 года, он признал свою вину, и был освобожден из-под стражи в зале суда. Мужчина, напомним, принимал участие в несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

