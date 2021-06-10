Уголовное дело предпринимателя, расстрелявшего в Петербурге оперативника, направлено в суд

Мужчине вменяют целый список статей УК РФ. Это покушение на убийство, хулиганство, побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью.
Яковлев был задержан в июле 2020 года, спустя почти пять лет после инцидента, который лёг в основу уголовного дела. Вечером 5 октября 2015 года отмечавшие день уголовного розыска оперативники поссорились с другими клиентами лобби-бара отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Полицейские проиграли в драке, она закончилась стрельбой. Яковлев, по материалам дела, выстрелил в оперативника Ислама Хамерзаева, он потом три месяца пролежал в коме. Сам же стрелок, тоже получивший ранение, сбежал из НИИ Джанелидзе.
Поверженные оперативники были признаны потерпевшими, но менее чем через год они примирились с обвиняемыми, дело в отношении которых было прекращено. Подробнее о принципах уголовного розыска читайте в материале «Всепрощение побитых полицейских».