FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Уголовное дело предпринимателя, расстрелявшего в Петербурге оперативника, направлено в суд

В Петербурге завершено расследование в отношении предпринимателя Станислава Яковлева. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба регионального СК.

Мужчине вменяют целый список статей УК РФ. Это покушение на убийство, хулиганство, побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью.

Яковлев был задержан в июле 2020 года, спустя почти пять лет после инцидента, который лёг в основу уголовного дела. Вечером 5 октября 2015 года отмечавшие день уголовного розыска оперативники поссорились с другими клиентами лобби-бара отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Полицейские проиграли в драке, она закончилась стрельбой. Яковлев, по материалам дела, выстрелил в оперативника Ислама Хамерзаева, он потом три месяца пролежал в коме. Сам же стрелок, тоже получивший ранение, сбежал из НИИ Джанелидзе.

Поверженные оперативники были признаны потерпевшими, но менее чем через год они примирились с обвиняемыми, дело в отношении которых было прекращено. Подробнее о принципах уголовного розыска читайте в материале «Всепрощение побитых полицейских».

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Mafioza
И кому это теперь надо?Оперу,что случайно оказался на месте и стал инвалидом?семье его или обещественности?..
не замечали стрелка пять лет и дальше бы глаза закрывали.
Norge
А что тогда насилие, покушение на жизнь, причинение тяжкого вреда здоровью сотрудника правоохранительных органов - человеку 15 нарисовано, а в суде простая хулиганка.
Бывший Патриот
А известная история, это когда 9 оперов были избиты двумя азербайджанцами и двумя русскими, а боты писали что такого не бывает, ну и где эти сапиенс и прочие доширакоеды, что теперь скажите вонючки? там одному оперу голову прострелили, он инвалидом 1группы остался к сожалению. И только одного повязали, где остальные? ещё лет 10 искать будут?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний